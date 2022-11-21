Агент сообщил, когда Карраскаль вернётся в расположение ЦСКА

Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, поделился информацией о том, когда игрок вернётся в клуб. Напомним, футболист вызывался в состав сборной Колумбии для участия в товарищеском матче.

«Хорхе еще не вернулся в Москву. Он прилетит завтра и вернется в расположение ЦСКА. Карраскаль в полном порядке», — цитирует слова агента Sport24.

В предстоящем матче ЦСКА сыграет в гостях с «Уралом» в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, встреча состоится завтра, 22 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 по московскому времени.