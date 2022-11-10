Родригес: «Карраскаль вернется после игры со сборной Парагвая»

Агент полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес назвал сроки возвращения футболиста в состав «армейцев».

«Карраскаль вернется после игры со сборной Парагвая. 21-22 числа он должен будет быть в Москве, а игра с «Сочи» 26 числа», - приводит слова Родригеса «Спорт-Экспресс».

Во время отсутствия колумбийца в составе ЦСКА команде предстоит провести матч Фонбет Кубка России против екатеринбургского «Урала». Поединок планируется к началу 22 ноября в 15:00.

«Армейцы» с «Уралом» имеют одинаковое количество очков в группе, девять, однако обгоняют коллектив из Екатеринбурга по дополнительным показателям.