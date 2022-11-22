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Кубок России

Президент «Урала» Иванов — о матче с ЦСКА: «Больше всего доволен тем, что пришло столько болельщиков»

22 Ноября 2022 • 17:59 Комментировать
Урал
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался после победы над ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.) в матче пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Больше всего доволен тем, что пришло столько болельщиков. Этим доволен больше, чем результатом. Атмосфера не хуже, чем в Катаре? Ну, там немножко потеплее», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Благодаря этой победе екатеринбургский клуб стал единоличным лидером группы D, набрав 11 очков после пяти матчей. В заключительном туре группового этапа Фонбет Кубка России «Урал» встретится в гостях с «Торпедо», игра пройдет 26 ноября в 16:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Григорий Иванов
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