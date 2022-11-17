Президент «Урала»: «Филипенко? Может, ещё и сыграет»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о состоянии защитника Егора Филипенко. Игрок пропустил матч предыдущего тура Российской премьер-лиги из-за небольшого повреждения.

«Насколько я знаю, Егор немного травмирован, но думаю, может, еще и сыграет. Однако это лучше у врачей спросить», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в семи матчах за «Урал», в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

В игре 5-го тура Фонбет Кубка России «Урал» примет ЦСКА, встреча пройдет 22 ноября, начало — в 15:00 по московскому времени.