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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник ЦСКА Лукин: «Недовольны тем положением, в котором сейчас находимся»

22 Ноября 2022 • 13:14 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
Через 0 ч. 8 мин.

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о текущем положении «армейцев» в турнирной таблице РПЛ. Напомним, что после 17 туров ЦСКА занимает пятую строчку, набрав 29 очков. В последних шести матчах «красно-синие» смогли одержать лишь одну победу.

18-летний футболист отметил, что команда недовольна нынешней ситуацией и сделает всё возможное, чтобы её исправить.

«Недовольны тем положением, в котором сейчас находимся. Сделаем всё возможное, чтобы выжать максимум и занять то место, на котором должны находиться», — приводит слова Лукина «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «армейцы» проведут сегодня, 22 ноября, против «Урала» в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Матвей Лукин
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УРАЛ ЦСКА МОСКВА
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