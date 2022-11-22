Защитник ЦСКА Лукин: «Недовольны тем положением, в котором сейчас находимся»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о текущем положении «армейцев» в турнирной таблице РПЛ. Напомним, что после 17 туров ЦСКА занимает пятую строчку, набрав 29 очков. В последних шести матчах «красно-синие» смогли одержать лишь одну победу.

18-летний футболист отметил, что команда недовольна нынешней ситуацией и сделает всё возможное, чтобы её исправить.

«Недовольны тем положением, в котором сейчас находимся. Сделаем всё возможное, чтобы выжать максимум и занять то место, на котором должны находиться», — приводит слова Лукина «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «армейцы» проведут сегодня, 22 ноября, против «Урала» в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.