Пономарёв — о ЦСКА: «Трудно играть им без нападающих»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о поражении «армейцев» в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России от «Урала». Напомним, что основное время этой встречи завершилось без забитых мячей, однако в серии пенальти удачливее оказались игроки екатеринбургской команды (5:4).

По мнению ветерана, в игре ЦСКА уже давно наблюдается регресс, в том числе из-за того, что иностранные новобранцы снизили требования к себе.

«Трудно им играть без нападающих: ни Чалов не тянет, ни Заболотный. Полузащита тоже сломалась. Думали, что взяли хороших игроков, а легионеры сдулись. Поняли, наверно, что здесь можно и дурака повалять, всё равно такие же деньги получать будут», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

После этого поражения «армейцы» опустились на вторую строчку в своей группе, уступив лидерство «Уралу». Свой следующий матч ЦСКА проведёт 26 ноября против «Сочи». Начало — в 16:00 по московскому времени.