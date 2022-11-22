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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Баженов: Буду смотреть матчи Кубка России, где играют футболисты «Спартака»

22 Ноября 2022 • 15:11 Комментировать
Урал
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов заявил, что будет смотреть матчи Фонбет Кубка России вместо чемпионата мира – 2022.

«Помимо чемпионата мира, сегодня играются матчи Кубка России, где выступают арендованные игроки «Спартака». Поэтому буду смотреть «Урал» – ЦСКА», — приводит слова Баженова «Чемпионат». Функционер отметил, что матч с участием «Пари НН» будет смотреть на стадионе.

Отметим, сегодня, 22 ноября, пройдут четыре матча чемпионата мира в Катаре, а в рамках Фонбет Кубка России состоится три встречи. Портал LiveResult продет текстовые трансляции всех игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Урал Никита Баженов Пари НН
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