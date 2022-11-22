В «Урале» рассказали, планирует ли клуб выкупать Помазуна

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем голкипера команды Ильи Помазуна, права на которого принадлежат ЦСКА.

Иванов сообщил, что екатеринбургский клуб хотел бы оставить 26-летнего вратаря у себя, но всё будет зависеть от московского клуба.

«Будет так, как решит ЦСКА. Мы бы хотели, чтобы Илья остался у нас. Может, мы вступим в переговоры, но не думаю, что они просто так отпустят его», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Помазун провёл в составе «Урала» 19 матчей, пропустив в них 30 мячей и четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности. За ЦСКА вратарь провёл в общей сложности 10 встреч.