​Карраскаль вернулся в расположение ЦСКА

Атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль вернулся в расположение клуба. О приезде 24-летнего футболиста в Москву sport24 рассказал его агент Мартин Родригес. По словам представителя колумбийца, Карраскаль чувствует себя отлично.

Напомним, что 20 ноября Хорхе Карраскаль отыграл 45 минут за сборную Колумбии в товарищеском матче против Парагвая.

Во вторник ЦСКА без Хорхе Карраскаля проводит кубковый матч против «Урала». Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции.

Последний матч в 2022 году ЦСКА проведёт 26 ноября – против «Сочи» в рамках Фонбет Кубка России.