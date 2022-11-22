​Серия «Урала» без поражений достигла 10 матчей

Во вторник «Урал» порадовал армию своих болельщиков. Команда Виктора Ганчаренко обыграла ЦСКА в матче пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России в серии пенальти после нулевой ничьей по итогам 90 минут.

Таким образом, серия «Урала» без поражений во всех соревнованиях достигла 10 матчей (8 побед и 2 ничьи).

В 2022 году «Уралу» осталось провести один матч, тоже кубковый. В субботу, 26 ноября, команда Виктора Ганчаренко сыграет против «Торпедо» на выезде.

Добавим, что после первой части чемпионата России «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице.