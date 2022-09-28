Гайя: «Мы терпели, но оно того стоило»

Сборная Португалии начинала матч против Испании в качестве фаворита, лидируя на два очка, но в конце матча пропустила и проиграла, оставшись без финальной части Лиги наций. Единственный гол матча на 88-й минуте записал на свой счет нападающий Альваро Мората. События успешного для своей команды матча прокомментировал испанский оборонец Хосе Гайя.

- Мы долго терпели, но оно стоило того. Мы приехали сюда чтобы владеть мячом и навязать свою игру. И, похоже, смогли сделать это. Последние полчаса матча в нашем исполнении были очень сильными. Теперь мы в плей-офф, - заявил Гайя в интервью пресс-службе УЕФА.