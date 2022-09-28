Испания выиграла на выезде у Португалии в значимом матче впервые с 1934 года

Сборная Испании обыграла с минимальным счетом в последнем туре группового раунда Лиги наций Португалию, обеспечив себе место в финальной части турнира. Как оказалось, это была первая выездная победа испанцев над португальцами в конкурентоспособном (не товарищеском) матче впервые за последние почти 90 лет!

В предыдущий раз испанцам удавалось выиграть в официальном матче у Португалии на выезде аж в 1934-м году! Это случилось в отборочном матче к ЧМ-1934 в Лиссабоне 18 марта 1934 года.

Любопытно, что всего за неделю до этого команды сыграли в Мадриде первый матч в рамках отборочного цикла, и у себя дома испанцы выиграли 9:0. В гостях победа оказалась скромнее, но, как выяснилось, повторить ее Испания не могла более 88 лет.