Бруну Фернандеш: «Поражение никак не влияет на ЧМ-2022»

Сборная Португалии начинала матч против Испании в качестве фаворита, лидируя на два очка, но в конце матча пропустила и проиграла, оставшись без финальной части Лиги наций. Единственный гол матча на 88-й минуте записал на свой счет нападающий Альваро Мората. Неудачу своей команды прокомментировал португальский нападающий Бруну Фернандеш.

- Это поражение никак не влияет на наше ближайшее будущее. Скоро чемпионат мира. А Испания - команда, которая в любом случае заслуживает уважения. Они больше нас владели мячом, хотя и мы пытались держать его у себя. У получалось закрывать бреши, но Испания все равно забила, - цитирует слова Диаша O Jogo.