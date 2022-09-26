Энрике не назвал сборную Испании в числе фаворитов чемпионата мира

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не считает свою команду одним из главных претендентов на триумф.

Ранее специалист уже высказывался на тему фаворитов турнира, отдельно отметив сборные Аргентины и Бразилии, и с тех пор не изменил своё мнение: «Аргентина и Бразилия всегда будут в числе главных фаворитов – достаточно взглянуть на историю чемпионата мира. Но осмелится ли кто-то сказать, что Франция и Англия не смогут претендовать на победу? Впрочем, на вопрос о сильнейших сборных мира лучше всего ответят результаты команд в последние месяцы», – заявил Энрике на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Португалии.