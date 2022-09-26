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Чемпионат мира по футболу 2022

Энрике не назвал сборную Испании в числе фаворитов чемпионата мира

26 Сентября 2022 • 22:02 Комментировать
Португалия
...
Испания
1 2.30 X 3.25 2 3.30
Через 22 ч. 27 мин.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не считает свою команду одним из главных претендентов на триумф.

Ранее специалист уже высказывался на тему фаворитов турнира, отдельно отметив сборные Аргентины и Бразилии, и с тех пор не изменил своё мнение: «Аргентина и Бразилия всегда будут в числе главных фаворитов – достаточно взглянуть на историю чемпионата мира. Но осмелится ли кто-то сказать, что Франция и Англия не смогут претендовать на победу? Впрочем, на вопрос о сильнейших сборных мира лучше всего ответят результаты команд в последние месяцы», – заявил Энрике на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Португалии.

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Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Англии Сборная Франции Чемпионат Мира Сборная Испании Луис Энрике
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ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ
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