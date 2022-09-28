Родри - о победе над Португалией: «Мы знали, что у нас будет шанс»

Хавбек сборной Испании Родри высказался о минимальной победе над командой Португалии в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций. «Красная фурия» выиграла со счетом 1:0, забив гол в самой концовке встречи.

«Мы понимали, что это последний шанс выйти из группы. В этой встрече Испания продемонстрировала полную отдачу, пыталась постоянно давить на соперника. На поле мы были единым механизмом. Я знал, что у нас появится шанс, ведь соперник просто защищался последние полчаса. Мы стали больше комбинировать и добились своего», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Испания набрала 11 баллов и выиграла свою группу. Португалия финишировала на второй строчке.