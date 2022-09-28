Рубен Невеш: «Некогда расстраиваться, впереди чемпионат мира»

Сборная Португалии начинала матч против Испании в качестве фаворита, лидируя на два очка, но в конце матча пропустила и проиграла, оставшись без финальной части Лиги наций. Единственный гол матча на 88-й минуте записал на свой счет нападающий Альваро Мората. Неудачу своей команды прокомментировал португальский полузащитник Рубен Невеш.

- Было понятно, что Испания будет владеть мячом, но мы контролировали передвижения соперника. К сожалению, сохранить бдительность до конца не удалось. В последней части матча мы играли пассивно и пропустили. Впереди чемпионат мира, расстраиваться некогда, - цитирует Невеша официальный сайт УЕФА.