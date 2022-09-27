Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборная Испании на флажке обыграла Португалию и стала последним участником плей-офф Лиги наций

27 Сентября 2022 • 23:40 Комментировать (2)
Португалия
0:1
Испания
окончен

Сборная Португалии в последнем туре Лиги наций принимала Испанию.

Протокол игры  
Португалия0:1Испания
  88'Мората Альваро (0:1)
Кошта ДиогуКанселу ЖоауДиаш РубенДанилу ПерейраМендеш Нуну  83'Невеш Рубен 89' (Фелиш Жоау ( 89') Карвалью Вилльям 79' (Леау Рафаэл ( 79') Силва Бернарду  46' 73' (Мариу Жоау ( 73') Фернандеш БрунуЖота Диогу 79' (Витинью II ( 79') Роналду Криштиану
Запасные: Орта РикардуРуй МариуПатрисиу РуйПальинья ЖоауДжало ТьягуСа ЖозеДалот ДиогуЛуис Матеус II
Унай СимонКарвахаль Даниэль  55'Гильямон Уго  31' 46' (Бускетс Серхио ( 46') Торрес Пау IIГайя ХосеСолер Карлос 61' (Пино Йереми ( 61') Родри ЭрнандесКоке Хорхе 60' (Гави ( 60') Торрес Ферран 73' (Уильямс Нико ( 73') Мората АльвароСарабия Пабло 61' (Педри ( 61')
Запасные: Санчес РобертИглесиас БорхаАльба ЖордиЛьоренте ДиегоЛьоренте МаркосРайя ДавидАсенсио Марко
27 сентября. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).

 

Групповой этап Лиги наций закрывался отличной афишей. Сборная Португалии в Браге принимала команду Испании. Дуэль соседей по Пиренейскому полуострову была интересна не только привычным непримиримым соперничеством, но и турнирным положением. Победа выводила в плей-офф Лиги Европы сборную Испании, любой другой результат – португальцев. При этом, за два дня до очного матча «красная фурия» неожиданно проиграла дома Швейцарии, а Португалия – в гостях разгромила Чехию.

Хозяев устраивала ничья, испанцам для выхода в финал четырёх нужна была только победа, поэтому с первых минут мяч и инициатива достались гостям. Очень много комбинировала (но далеко от ворот Кошты) команда Луиса Энрике, а португальцы даже не прессинговали высоко, просто выжидали. Лучшие силы Португалии (Роналду, Бруну, Жота и Бернарду) лишь изредка поджимали пару Торрес – Гильямон, когда те уж слишком много передач делали друг другу.

Однако унылое ватокатание от испанцев быстро надоело хозяевам. Вторую половину первого тайма они провели с преимуществом и обязаны были счёт открывать, но загубили три отличных момента. Сначала Гильямон заблокировал удар Карвалью, нанесённый после скидки Роналду. Затем Диогу Жота в слаломе «снёс» Карвахаля с Торресом и опасно пробил, но спас испанцев Унай Симон.

А лучший момент был у Бруну Фернандеша. Без помех бил португалец, направляя мяч в правую «девятку», и всколыхнулась сетка и всем показалось, что гол забит, но мяч прошёл мимо ворот. Время шло, а испанцы никак не могли хотя бы ответ придумать. Первый удар в створ ворот, и тот был нанесён только после 50-й минуты. Зато трудился Симон, накрывший Роналду на углу вратарской. Криштиану попытался пробить в ближний, но вратарь чётко сократил угол обстрела.

Луис Энрике хоть как-то пытался изменить игру, понадеявшись на молодые таланты «Барселоны». Но Гави и Педри тоже не внесли перелома. А со стандарта вновь чуть не забили хозяева. После скидки Карвалью и суматохи Рубен Диаш смог всё-таки пробить мимо Симона, однако на «ленточке» подстраховал голкипера Дани Карвахаль. Испанцы под конец матча смогли-таки кольнуть хорошим дальним выстрелом Мораты, но Диего Кошта мяч отбил, а Жоау Канселу не дал случиться добиванию.

Шестая подряд (если не брать в расчёт серию пенальти Евро-2012) ничья намечалась между сборными Испании и Португалии, но за две минуты до конца основного времени сверхактивный Мората всё-таки отличился. Карвахаль забросил на Уильямса, Неко головой скинул вдоль ворот, Альваро же просто вколотил мяч в сетку, завершив комбинацию - 0:1. Этот результат не устроил Криштиану Роналду и компанию, в финал четырёх Лиги наций отправляются испанцы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Испании
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Шарипов Тахир
27 Сентября 2022 в 23:46
Сегодня футбольный Бог улыбнулся испанцам. При такой посредственной игре выйти в финал Лиги Наций - это просто случай и один единственный момент. Это может поднять настроение испанцам в предверии ЧМ. Хотя очевидно, что им еще РАБОТАТЬ и РАБОТАТЬ, чтобы добиться хоть чего-то на ЧМ.
Sergey999
27 Сентября 2022 в 23:43
Испания отскочила, но Португалия сама виновата, надо прихлопнуть было в первом тайме, Испания дно полное, неожиданно.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Португалия 0:1 Испания 2.40 3.35 3.20
отменен РОССИЯ 0:0 Израиль
окончен Швейцария 2:1 Чехия 1.70 3.70 5.10
окончен Украина 0:0 Шотландия 2.25 3.50 3.10
окончен Норвегия 0:2 Сербия 2.40 3.40 2.95
окончен Греция 3:1 Северная Ирландия 2.13 3.10 3.90
окончен Ирландия 3:2 Армения 1.33 5.00 11.00
окончен Албания 1:1 Исландия 2.03 3.15 4.20
окончен Швеция 1:1 Словения 1.65 3.70 5.90
окончен Косово 5:1 Кипр 1.55 4.05 6.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
00:00 · Лига наций УЕФА
Испания выиграла на выезде у Португалии в значимом матче впервые с 1934 года
27 Сентября
23:54 · Лига наций УЕФА
Итальянцы выбрали лучшего игрока в матче с венграми
23:47 · Лига наций УЕФА
Определились все четыре участника финальной части Лиги Наций
23:45 · Лига наций УЕФА
Сборная Албании упустила победу над Исландией, проведя 80 минут в большинстве
23:41 · Лига наций УЕФА
Сборная Швеции вылетела в лигу С, не сумев обыграть Словению
23:40 · Лига наций УЕФА
Сборная Сербии вышла в лигу А, одолев норвежцев
23:39 · Лига наций УЕФА
Сборная Армении до конца боролась за победу в матче с Ирландией
23:37 · Лига наций УЕФА
Сборная Украины так и не смогла забить Шотландии, уступив сопернику первое место
23:25 · Лига наций УЕФА
Защитник «Лестера» проводит свой сотый матч в составе североирландской сборной
21:15 · Лига наций УЕФА
Португалия - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:15 · Лига наций УЕФА
Швейцария - Чехия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
21:15 · Лига наций УЕФА
Украина - Шотландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:45 · Лига наций УЕФА
​Жиру и Варана раскритиковали за поход в ночной клуб в Дании после поражения
17:38 · Лига наций УЕФА
​Тренер сборной Мальты отстранён от должности из-за возможных сексуальных домогательств к игроку
14:38 · Лига наций УЕФА
Тренер сборной Венгрии: «Мне хорошо в Венгрии, я ценю свой контракт с командой»
Все новости
Рекомендуем