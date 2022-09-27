Сборная Испании на флажке обыграла Португалию и стала последним участником плей-офф Лиги наций

Сборная Португалии в последнем туре Лиги наций принимала Испанию.

Групповой этап Лиги наций закрывался отличной афишей. Сборная Португалии в Браге принимала команду Испании. Дуэль соседей по Пиренейскому полуострову была интересна не только привычным непримиримым соперничеством, но и турнирным положением. Победа выводила в плей-офф Лиги Европы сборную Испании, любой другой результат – португальцев. При этом, за два дня до очного матча «красная фурия» неожиданно проиграла дома Швейцарии, а Португалия – в гостях разгромила Чехию.

Хозяев устраивала ничья, испанцам для выхода в финал четырёх нужна была только победа, поэтому с первых минут мяч и инициатива достались гостям. Очень много комбинировала (но далеко от ворот Кошты) команда Луиса Энрике, а португальцы даже не прессинговали высоко, просто выжидали. Лучшие силы Португалии (Роналду, Бруну, Жота и Бернарду) лишь изредка поджимали пару Торрес – Гильямон, когда те уж слишком много передач делали друг другу.

Однако унылое ватокатание от испанцев быстро надоело хозяевам. Вторую половину первого тайма они провели с преимуществом и обязаны были счёт открывать, но загубили три отличных момента. Сначала Гильямон заблокировал удар Карвалью, нанесённый после скидки Роналду. Затем Диогу Жота в слаломе «снёс» Карвахаля с Торресом и опасно пробил, но спас испанцев Унай Симон.

А лучший момент был у Бруну Фернандеша. Без помех бил португалец, направляя мяч в правую «девятку», и всколыхнулась сетка и всем показалось, что гол забит, но мяч прошёл мимо ворот. Время шло, а испанцы никак не могли хотя бы ответ придумать. Первый удар в створ ворот, и тот был нанесён только после 50-й минуты. Зато трудился Симон, накрывший Роналду на углу вратарской. Криштиану попытался пробить в ближний, но вратарь чётко сократил угол обстрела.

Луис Энрике хоть как-то пытался изменить игру, понадеявшись на молодые таланты «Барселоны». Но Гави и Педри тоже не внесли перелома. А со стандарта вновь чуть не забили хозяева. После скидки Карвалью и суматохи Рубен Диаш смог всё-таки пробить мимо Симона, однако на «ленточке» подстраховал голкипера Дани Карвахаль. Испанцы под конец матча смогли-таки кольнуть хорошим дальним выстрелом Мораты, но Диего Кошта мяч отбил, а Жоау Канселу не дал случиться добиванию.

Шестая подряд (если не брать в расчёт серию пенальти Евро-2012) ничья намечалась между сборными Испании и Португалии, но за две минуты до конца основного времени сверхактивный Мората всё-таки отличился. Карвахаль забросил на Уильямса, Неко головой скинул вдоль ворот, Альваро же просто вколотил мяч в сетку, завершив комбинацию - 0:1. Этот результат не устроил Криштиану Роналду и компанию, в финал четырёх Лиги наций отправляются испанцы.