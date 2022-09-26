Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

​Фанаты обсуждают облик Роналду с синяком под глазом

26 Сентября 2022 • 17:23 Комментировать
Португалия
...
Испания
1 2.30 X 3.25 2 3.30
27.09 21:45

В субботу сборная Португалии проводила гостевой матч Лиги наций против Чехии (победа 4:0). Криштиану Роналду в этой игре разбил нос по итогам столкновения с голкипером. В понедельник, как уже сообщалось, звёздный форвард работал в общей группе национальной команды без ограничений. При этом облик Роналду стал обсуждаемым среди фанатов в социальных сетях. О неприятном столкновении напоминает синяк под правым глазом Криштиану, а также порез на носе.

Сборная Португалии во вторник примет Испанию. Чтобы выйти в финальную часть Лиги наций, португальцам достаточно не проиграть.

Сестра Роналду «ужалила» Месси

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.09  21:45 Гибралтар ... Грузия 12.00 6.20 1.26
26.09  21:45 Англия ... Германия 2.15 3.55 3.45
26.09  21:45 Румыния ... Босния и Герцеговина 2.40 3.15 3.30
26.09  21:45 Сан-Марино ... Эстония 16.00 5.50 1.25
26.09  21:45 Черногория ... Финляндия 2.80 3.10 2.80
26.09  21:45 Северная Македония ... Болгария 2.04 3.35 4.00
26.09  21:45 Венгрия ... Италия 6.20 4.10 1.58
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Сентября
17:23 · Лига наций УЕФА
​Фанаты обсуждают облик Роналду с синяком под глазом
14:35 · Лига наций УЕФА
​Роналду тренируется без ограничений
12:20 · Лига наций УЕФА
​Португалия – Испания: прогноз на матч Лиги наций – 27 сентября 2022
12:01 · Лига наций УЕФА
Александер-Арнольд пропустит матч против Германии
10:35 · Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии не забила впервые за 50 матчей
10:30 · Лига наций УЕФА
Чуамени прокомментировал поражение французов от Дании
10:12 · Лига наций УЕФА
Дешам высказался о слабой игре Камавинга против Дании
09:43 · Лига наций УЕФА
Ван Галь: «Нас очень тяжело обыграть, точно так же, как и в 2014 году»
09:40 · Лига наций УЕФА
Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Дешама за игру с Данией
09:40 · Италия. Серия А
Брозович травмировался в сборной Хорватии
09:34 · Лига наций УЕФА
Модрич высказался об успехе сборной Хорватии в Лиге наций
09:30 · Лига наций УЕФА
Елагин — о критике Роналду: «Заботиться о внешности — хорошо и правильно
09:19 · Лига наций УЕФА
Саутгейт: «Я хочу изменить английский футбол»
09:15 · Лига наций УЕФА
Павлюченко дал прогноз на матч Венгрия - Италия
09:09 · Лига наций УЕФА
Голкипер сборной Польши Щесны подвёл итоги матча с Уэльсом
Все новости
Рекомендуем