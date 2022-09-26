​Фанаты обсуждают облик Роналду с синяком под глазом

В субботу сборная Португалии проводила гостевой матч Лиги наций против Чехии (победа 4:0). Криштиану Роналду в этой игре разбил нос по итогам столкновения с голкипером. В понедельник, как уже сообщалось, звёздный форвард работал в общей группе национальной команды без ограничений. При этом облик Роналду стал обсуждаемым среди фанатов в социальных сетях. О неприятном столкновении напоминает синяк под правым глазом Криштиану, а также порез на носе.

Сборная Португалии во вторник примет Испанию. Чтобы выйти в финальную часть Лиги наций, португальцам достаточно не проиграть.

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