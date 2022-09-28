Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании

Сборная Португалии не смогла выйти в раунд плей-офф Лиги наций, потерпев домашнее поражение от Испании со счетом 0:1. Решающий гол забил нападающий гостей Альваро Мората на 88-й минуте.

Как информируют журналисты A Bola, главная португальская звезда Криштиану Роналду был очень расстроен произошедшим. После финального свистка 37-летний бомбардир снял с руки капитанскую повязку и выбросил ее в сторону.

Португалии было достаточно домашней ничьей, однако подопечные Фернанду Сантуша не смогли добиться положительного для себя результата. Испания благодаря победе обогнала соперника на один балл и выиграла группу.