Фернандеш: «Не нужно устраивать мыльную оперу вокруг Роналду»

Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о своем звездном одноклубнике и партнере по национальной команде Криштиану Роналду после матча Лиги наций с Испанией.

«У Роналду по-прежнему есть амбиции в сборной. Он намерен продолжать помогать национальной команде. Криштиану – форвард, которому нужны голы. Не стоит устраивать мыльную оперу по поводу последних событий с его участием. В дальнейшем у него еще будут возможности забивать голы. Не стоит забывать, что Роналду – лучший бомбардир на уровне сборных», - цитирует полузащитника A Bola.

Португалия на своем поле минимально уступила Испании (0:1) и не вышла в «финал четырёх» Лиги наций.