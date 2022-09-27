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Лига наций УЕФА

Энрике: «Сейчас игроки у Португалии лучше, чем у Испании»

27 Сентября 2022 • 09:37 Комментировать
Португалия
...
Испания
1 2.35 X 3.25 2 3.20
Через 11 ч. 37 мин.

Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался о предстоящем поединке против национальной команды Португалии в заключительном туре групповой стадии Лиги наций.

«Я могу сказать, что сейчас игроки у Португалии лучше, чем у Испании. Они выступают в АПЛ, Ла Лиге и других сильных европейских чемпионатах. Португалия занимается экспортом футболистов, это очень интересно. Надеюсь, обе сборные отлично проявят себя на чемпионате мира», - передает слова 52-летнего специалиста издание AS.

Матч состоится в Португалии сегодня, 27 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

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ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ
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