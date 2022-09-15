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Лига наций УЕФА

​Роналду вызвали в сборную Португалии

 
15 Сентября 2022 • 15:17 Комментировать
Чехия
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Португалия
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24.09 21:45

Сборная Португалии в сентябре соберётся, чтобы провести матчи Лиги наций против Чехии (24 числа) и Испании (27 числа). Фернанду Сантуш вызвал в лагерь национальной команды 26 футболистов. Полностью список выглядит так:

Кошта, Са, Патрисиу – Далот, Канселу, Данило Перейра, Пепе, Рубен Диаш, Джало, Мендеш, Геррейро – Палинья, Невеш, Бернарду Силва, Бруну Фернанден, Мариу, Нуньеш, Витинья, Вильям Карвалью – Роналду, Жота, Нету, Фелиш, Рафа Силва, Леау, Орта.

Как видим, звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии, хотя он плохо начал сезон. Пока что Роналду не сделал ни одного результативного действия.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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ЧЕХИЯ ПОРТУГАЛИЯ
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