​Роналду вызвали в сборную Португалии

Сборная Португалии в сентябре соберётся, чтобы провести матчи Лиги наций против Чехии (24 числа) и Испании (27 числа). Фернанду Сантуш вызвал в лагерь национальной команды 26 футболистов. Полностью список выглядит так:

Кошта, Са, Патрисиу – Далот, Канселу, Данило Перейра, Пепе, Рубен Диаш, Джало, Мендеш, Геррейро – Палинья, Невеш, Бернарду Силва, Бруну Фернанден, Мариу, Нуньеш, Витинья, Вильям Карвалью – Роналду, Жота, Нету, Фелиш, Рафа Силва, Леау, Орта.

Как видим, звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии, хотя он плохо начал сезон. Пока что Роналду не сделал ни одного результативного действия.