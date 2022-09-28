Сантуш: «Не создавали должного давления»

Сборная Португалии начинала матч против Испании в качестве фаворита, лидируя на два очка, но в конце матча пропустила и проиграла, оставшись без финальной части Лиги наций. Единственный гол матча на 88-й минуте записал на свой счет нападающий Альваро Мората. Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш прокомментировал неудачу своей команды.

= В первом тайме действовали очень организованно. Соперник владел мячом, но мы не позволяли создавать. У нас даже были моменты. Однако мы не растягивали соперника, не создавали на него должного давления, - цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.