Энрике — о матче со сборной Португалии: Это финал для нас

Рулевой сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Португалии в матче 6-го тура Лиги наций.

Энрике сказал Sport.es, что команда настраивается на матч как на финал, есть хороший момент — различные варианты в окончательной турнирной таблице, поэтому можно рискнуть против такой мощной сборной, в футболе не стоит кого-то бояться.

В составе Португалии хорош не только Криштиану Роналду, а вся команда в целом, они тоже являются фаворитами группы, как и Испания, добавил тренер.

Встреча между сборными Португалии и Испании состоится завтра, 27 сентября, начало игры – в 21:45 по мск.