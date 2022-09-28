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Лига наций УЕФА

Рубен Диаш: «Таков футбол, остаётся двигаться вперёд»

28 Сентября 2022 • 04:09 Комментировать
Португалия
0:1
Испания
окончен

Сборная Португалии начинала матч против Испании в качестве фаворита, лидируя на два очка, но в конце матча пропустила и проиграла, оставшись без финальной части Лиги наций. Единственный гол матча на 88-й минуте записал на свой счет нападающий Альваро Мората. Неудачу своей команды прокомментировал португальский защитник Рубен Диаш.

- Соперник больше владел мячом, но мы справлялись с этим. К сожалению, свои сильные стороны мы использовать в полной мере не смогли. Пропустили под занавес. Футбол таков, не остается ничего иного, кроме как жить дальше и двигаться вперед, - цитирует слова Диаша пресс-служба УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Испании Рубен Диаш
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окончен Норвегия 0:2 Сербия 2.40 3.40 2.95
окончен Греция 3:1 Северная Ирландия 2.13 3.10 3.90
окончен Ирландия 3:2 Армения 1.33 5.00 11.00
окончен Албания 1:1 Исландия 2.03 3.15 4.20
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