Рубен Диаш: «Таков футбол, остаётся двигаться вперёд»

Сборная Португалии начинала матч против Испании в качестве фаворита, лидируя на два очка, но в конце матча пропустила и проиграла, оставшись без финальной части Лиги наций. Единственный гол матча на 88-й минуте записал на свой счет нападающий Альваро Мората. Неудачу своей команды прокомментировал португальский защитник Рубен Диаш.

- Соперник больше владел мячом, но мы справлялись с этим. К сожалению, свои сильные стороны мы использовать в полной мере не смогли. Пропустили под занавес. Футбол таков, не остается ничего иного, кроме как жить дальше и двигаться вперед, - цитирует слова Диаша пресс-служба УЕФА.