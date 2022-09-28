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Лига наций УЕФА

Сантуш: «В сборной Португалии непоколебимое доверие к Роналду»

28 Сентября 2022 • 11:59 Комментировать
Португалия
0:1
Испания
окончен

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду во вчерашнем матче группового этапа Лиги наций против Испании (0:1).

«Сборная Португалии – это, прежде всего, команда. У нас непоколебимое доверие к Роналду. В прошедшем поединке Криштиану имел несколько шансов, который обычно успешно реализует, но в этот раз что-то пошло не так. Это футбол», - цитирует специалиста издание Mundo Deportivo.

Роналду провалил начало нового сезона. 37-летний нападающий принял участие в десяти поединках, в которых отметился всего одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Фернанду Сантуш
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