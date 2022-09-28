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Лига наций УЕФА

Мората: «Матч был трудным»

28 Сентября 2022 • 05:16 Комментировать
Португалия
0:1
Испания
окончен

Сборная Португалии начинала матч против Испании в качестве фаворита, лидируя на два очка, но в конце матча пропустила и проиграла, оставшись без финальной части Лиги наций. Единственный гол матча на 88-й минуте записал на свой счет нападающий Альваро Мората. Он прокомментировал события игры и выделил футболиста, внесшего наибольший вклад в успех. Это Нико Уильямс, ассистировавший ему в эпизоде с решающим голом.

- Матч был трудным. У Португалии очень классные игроки. Однако мы боролись до конца. Нико Уильямс внес важнейший вклад в победу. Он помог как раз тогда, когда силы уже были на исходе. Мы сделали дело, - заявил Мората в интервью пресс-службе УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Испании Альваро Мората
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