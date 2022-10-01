Иско: «Не одержим идеей попасть в сборную»

Бывший игрок мадридского «Реала» Иско прокомментировал удачное выступление испанской сборной в группе третьего сезона Лиги наций УЕФА.

«Попадание сборной Испании в плей-офф Лиги наций — это фантастическое достижение. Я очень рад. Это великолепная команда. Я бы хотел быть там, но не одержим этой идеей», – цитирует пятикратного победителя Лиги чемпионов Marca.

Также плеймейкер не считает возраст серьёзным барьером в современном футболе. В качестве примера полузащитник привёл своего бывшего партнёра по «королевскому» клубу – Луку Модрича. Напомним, что самому Иско уже 30 лет.

В настоящий момент атакующий игрок выступает за «Севилью». В футболке национальной команды полузащитник провёл 38 игр, последний из которых были в 2020 году.