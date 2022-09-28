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Лига наций УЕФА

Нико Уильямс прокомментировал победу над сборной Португалии

28 Сентября 2022 • 16:09 Комментировать
Португалия
0:1
Испания
окончен

Игрок «Атлетика» из Бильбао и национальной команды Испании Нико Уильямс прокомментировал победу сборной в матче против Португалии.

Напомним, что молодой футболист отдал голевую передачу на решающий мяч Альваро Мораты. «После забитого гола Альваро сказал, что этот мяч – моя заслуга», – прокомментировал своё результативное действие вингер басков, чьи слова приводит GSFN.

Также футболист поделился мнением о возможности поехать в Катар на ЧМ-2022, отметив, что это зависит от решения тренера.

В финальном матче группы Испания выиграла у Португалии с минимальным счётом и вышла в плей-офф Лиги наций. Для 19-летнего футболиста вчерашний поединок стал вторым в футболке национальной команды. Что интересно, его более известный брат Иньяки в этом году предпочёл стать игроком сборной Ганы ради поездки на чемпионат мира.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Нико Уильямс
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