Нико Уильямс прокомментировал победу над сборной Португалии

Игрок «Атлетика» из Бильбао и национальной команды Испании Нико Уильямс прокомментировал победу сборной в матче против Португалии.

Напомним, что молодой футболист отдал голевую передачу на решающий мяч Альваро Мораты. «После забитого гола Альваро сказал, что этот мяч – моя заслуга», – прокомментировал своё результативное действие вингер басков, чьи слова приводит GSFN.

Также футболист поделился мнением о возможности поехать в Катар на ЧМ-2022, отметив, что это зависит от решения тренера.

В финальном матче группы Испания выиграла у Португалии с минимальным счётом и вышла в плей-офф Лиги наций. Для 19-летнего футболиста вчерашний поединок стал вторым в футболке национальной команды. Что интересно, его более известный брат Иньяки в этом году предпочёл стать игроком сборной Ганы ради поездки на чемпионат мира.

