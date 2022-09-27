Определились все четыре участника финальной части Лиги Наций

В Лиге Наций завершился групповой турнир, вследствие чего определились все участники финальной части. Последними, кто вышел в финал, стали испанцы, которые сумели вырвать победу у португальцев с минимальным счетом и заняли последнее место в квартете, в котором также сыграют сборные Нидерландов, Италии и Хорватии.

Страна-хозяйка финальной части турнира будет определена по жребию, равно как и пары, которые сыграют между собой в полуфиналах и определят финалиста. Полуфиналы Лиги Наций намечены на 14-15 июня, а матч за третье место и финал пройдут, соответственно, 18 июня следующего года.