Луис Энрике: «Была уверенность, что забьём»

Сборная Испании обыграла с минимальным счетом в последнем туре группового раунда Лиги наций Португалию, обеспечив себе место в финальной части турнира. Как оказалось, это была первая выездная победа испанцев над португальцами в конкурентоспособном (не товарищеском) матче впервые за последние почти 90 лет! Победный гол на 88-й минуте игры забил нападающий Альваро Мората. Успех испанской сборной прокомментировал наставник Луис Энрике:

- Победа, да еще и поздняя - это отличное противоядие от плохого настроения. В первом тайме мы владели мячом, но не создавали моменты, во втором тайме рисунок игры изменился, но вместе с ним появилась и уверенность в том, что мы забьем, и это получилось, - цитирует слова Энрике пресс-служба УЕФА.