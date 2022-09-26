​Роналду тренируется без ограничений

В субботнем матче против Чехии Криштиану Роналду столкнулся с соперником и разбил нос. У звёздного форварда сборной Португалии остались следы на лице, но в понедельник он тренировался с командой без каких-либо ограничений. Об этом на своих страницах рассказывает A Bola.

В настоящий момент сборная Португалии готовится к заключительному матчу Лиги наций против Испании. Чтобы удержать первое место в группе и получить билет в финальную часть турнира, португальцам достаточно не проиграть испанцам дома.

Напомним, что сборная Португалии в субботу разгромила Чехию на выезде со счётом 4:0.