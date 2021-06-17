Малиновский – о нереализованном пенальти: «Я разочарован»

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1).

«Очень важные три очка. Мы здорово играли в первом тайме, забили два мяча и должны были забивать ещё. Во второй половине мы привезли себе глупый пенальти, что воодушевило наших соперников.

Во втором тайме мы должны были играть точнее у чужой штрафной площади, но стоит отметить, что даже после пропущенного гола мы здорово оборонялись и создавали моменты.

Нереализованный пенальти? Я разочарован, но мне нужно было оставаться сосредоточенным и продолжать показывать свою лучшую игру», - цитирует Малиновского пресс-служба УЕФА.

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