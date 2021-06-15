​Матч Украина – Северная Македония обслужит арбитр не из Европы

Назначение на матч Украина – Северная Македония получил арбитр Фернандо Рапаллини из Аргентины. Это будет первый случай в истории, когда матч чемпионата Европы обслужит рефери с другого континента.

Ещё в апреле было объявлено, что Фернандо Рапаллини войдёт в список арбитров в рамках программы по обмену УЕФА с КОНМЕБОЛ.

Матч между украинцами и северными македонцами пройдёт в Бухаресте в четверг, 17 июня. Стартовый свисток футболисты услышат в 16:00 по московскому времени. После первого тура команды не имеют набранных очков в своих активах.