​Матч Украина – Северная Македония обслужит арбитр не из Европы

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15 Июня 2021, 17:23,
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Назначение на матч Украина – Северная Македония получил арбитр Фернандо Рапаллини из Аргентины. Это будет первый случай в истории, когда матч чемпионата Европы обслужит рефери с другого континента.
Ещё в апреле было объявлено, что Фернандо Рапаллини войдёт в список арбитров в рамках программы по обмену УЕФА с КОНМЕБОЛ.
Матч между украинцами и северными македонцами пройдёт в Бухаресте в четверг, 17 июня. Стартовый свисток футболисты услышат в 16:00 по московскому времени. После первого тура команды не имеют набранных очков в своих активах.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины, Сборная Северной Македонии, Фернандо Рапаллини