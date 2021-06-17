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​Шевченко прокомментировал победу над Северной Македонией

17 Июня 2021, 19:50,

Сборная Украины обыграла Северную Македонию (2:1) во многом за счёт яркого первого тайма в своём исполнении. Во втором тайме украинцы смотрелись уже не так мощно, за что едва не поплатились.

После игры комментарий дал Андрей Шевченко, который тренирует украинскую сборную. Он оказался доволен результатом, но отметил, что команда должна была забивать больше.

«Мы могли забить и больше. Надо смотреть, сколько у нас было шансов и как команда играет в атаке. Думаю, сегодня сборная Украины достаточно хорошо сыграла в атаке, было приятно смотреть», - высказался Шевченко. Его слова приводятся на официальном сайте УЕФА.

Следующий матч сборная Украины проведёт 21 июня против Австрии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Андрей Шевченко
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