Яремчук: «Матч против Северной Македонии будет одним из самых сложных для сборной Украины»

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17 Июня 2021, 09:06,
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Центрфорвард сборной Украины Роман Яремчук пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против команды Северной Македонии в рамках второго тура групповой стадии Евро-2020.
«Это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины. Многие недооценивают Северную Македонию, но мы должны уважать соперника. Только тогда возьмем очки», - приводит слова нападающего пресс-служба УЕФА.
Матч между сборными Украины и Северной Македонии состоится сегодня, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
В первом туре подопечные Андрея Шевченко встречались с Голландией. «Жёлто-синие» достойно сопротивлялись, но потерпели поражение в Амстердаме со счетом 2:3.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Украины, Сборная Северной Македонии, Роман Яремчук
Ромочка, ну если э-т-о-т матч будет одним из самых сложных, то шо там вообще делать?
может сразу додому?