Яремчук: «Матч против Северной Македонии будет одним из самых сложных для сборной Украины»

Центрфорвард сборной Украины Роман Яремчук пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против команды Северной Македонии в рамках второго тура групповой стадии Евро-2020.

«Это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины. Многие недооценивают Северную Македонию, но мы должны уважать соперника. Только тогда возьмем очки», - приводит слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Украины и Северной Македонии состоится сегодня, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В первом туре подопечные Андрея Шевченко встречались с Голландией. «Жёлто-синие» достойно сопротивлялись, но потерпели поражение в Амстердаме со счетом 2:3.

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