Возможный сменщик Хандановича, суетливый хавбек, мега-бомбардир из «Гента» и защитники для Серии А

Сборная Украины неплохо смотрелась в матче с голландцами в стартовом туре чемпионата Европы, а во второй игре Евро-2020 не без труда сломила сопротивление отважных македонцев. Матч получился на загляденье – голы на любой вкус, два отражённых пенальти, много единоборств и потрясающие болельщики из Украины и Северной Македонии, которые сражались друг с другом на трибунах в плане яркости костюмов и умения поддерживать команды, надрывая глотки. Украинцев вряд ли кто-то из экспертов относит к потенциальным призёрам Евро-2020, но коллектив Шевченко состоит из ярких звёзд. Среди них – защитники, попавшие в сферу интересов грандов Серии А, форвард, переросший уровень бельгийского чемпионата, классный центральный хавбек и голкипер, наделавший шуму в Лиге чемпионов.

Анатолий Трубин

Embed from Getty Images

Голкиперу из Донецка всего 19 лет, но он уже успел войти в список 50 талантливейших игроков Европы по версии французского издания L`Equipe. В 2020 году молодого украинца признали лучшим игроком «Шахтёра» – видимо, на фоне шикарной игры в Лиге чемпионов, после которой им заинтересовался даже миланский «Интер». В итальянской прессе сообщалось, что Муссо из «Удинезе» и Трубин – кандидаты на подписание контракта с «нерадзурри». В настоящий момент Анатолий оценивается в 8 миллионов евро, а высокий рост (украинец дорос до 199 см) не мешает ему показывать чудеса реакции в воротах. Трубин обладает классным первым пасом, нередко начиная атаки «Шахтёра» посредством быстрой доставки мяча в группу атаки. Анатолий потратил первую зарплату на приобретение дома для мамы в знак благодарности за достойное воспитание.

Николай Шапаренко

Embed from Getty Images

22-летний украинец сменил длинные волосы на более практичную для спортсменов причёску, и это принесло плоды – хавбек оказался на Евро-2020. В матче с Северной Македонией он получил жёлтую карточку за симуляцию в чужой штрафной, но игра впереди – не главная часть его работы. Шапаренко – центральный хавбек, который любит сновать перед нападающими – его перемещения часто хаотичны, и это играет злую шутку с Николаем. Два года назад им интересовался «Манчестер Юнайтед», но селекционеры «красных дьяволов» всегда засматриваются на молодых талантов, включая их в расширенный список трансферных целей. По состоянию на конец мая услуги украинца оцениваются в 8 миллионов евро, и киевское «Динамо» может выгодно продать Николая этим летом.

Роман Яремчук

Embed from Getty Images

Рослый уроженец Львова пересидел в «Генте», но скучать ему не приходится – в команде присутствуют грузин Чакветадзе и соотечественник Романа Безус. В апреле прошла информация, что украинец попал в сферу интересов «Арсенала» и «Лацио», но предложения этих клубов не устроили хитрое руководство «Гента». Яремчук обладает культурой паса, умеет удерживать мяч и регулярно выдаёт проникающие передачи в штрафную площадь. Он не оказывает должного влияния на оборону и имеет проблемы с дисциплиной (в матче с Северной Македонией он это подтвердил, толкнув в грудь Димитриевски), но фантастически завершает атаки. В прошлом сезоне Яремчук забил 20 голов в чемпионате Бельгии, не оставив выбора Андрею Шевченко при формировании заявки. Яремчук хорошо двигается с мячом и открывается под передачи – у него налажено отличное взаимопонимание с Ярмоленко.

Виталий Миколенко

Embed from Getty Images

К 22 годам украинец провёл 17 матчей за «жёлто-синих», а также оказался в сфере интересов «Интера», «Милана», «Ромы», «Наполи» и «Ювентуса». Виталий – быстроногий, гибкий и двужильный защитник, который регулярно носится по флангу и выдаёт точные передачи. С точки зрения уравновешенности Миколенко – один из лучших в сборной Украины. Миколенко мог бы перейти в «Милан» по инициативе Андрея Шевченко – наставник постсоветской команды был звездой «россонери», и у него точно остались связи с руководством клуба. Украинец – трудолюбивый игрок, который вспахивает бровку, невзирая на фолы со стороны соперников. Созрел ли он для переезда в Серию А? Здесь нужно чётко разграничить не только уровень клубов, но и финансовые возможности команд вкупе со стабильностью. Тот же «Интер» переживает перестроечный период, и Миколенко лучше оказаться в стабильном «Наполи». Из всех представленных в списке игроков Виталий – самый дорогостоящий, его трансферный лист оценён в 17 миллионов евро.

Николай Матвиенко

Центральный защитник в апреле был связан с потенциальным переходом в «Тоттенхэм» – сообщалось, что представители украинца вели беседу с руководством лондонского клуба. Один из лучших матчей прошлого сезона Николай провёл против «Интера» – тогда, в 6-м туре Лиги чемпионов, «горняки» не позволили «нерадзурри» отличиться (0:0), а Додо и Матвиенко идеально справились с нейтрализацией звёзд на флангах. Главный козырь Николая – точность передач. В Лиге Европы он достиг отменного показателя – 88,9% точных пасов!

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ