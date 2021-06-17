Ярмоленко – о победе над Северной Македонии: «Тяжёлая игра»

Украинский вингер Андрей Ярмоленко высказался о победе над сборной Северной Македонии (2:1).

«Меня переполняет чувство гордости. Я рад за команду и болельщиков. Это была тяжёлая игра против крепкого соперника. Хочу всех поздравить и поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас здесь. Эта победа для них.

Забитый гол? Караваев сыграл великолепно, он выполнил такую передачу, что мне не нужно было ничего делать, чтобы забить. Очень рад тому, что нам удалось заработать три очка», - цитирует Ярмоленко пресс-служба УЕФА.

В первом туре сборная Украины в упорной борьбе уступила сборной Голландии (2:3).

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