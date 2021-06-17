Зинченко назвал сильные стороны сборной Северной Македонии

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко пообщался с журналистами в преддверии встречи с командой Северной Македонии в рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы-2020.

«Это отличная команда. У них нет таких игроков, как у Голландии, но они сильны как команда. У них хорошая организация обороны - им сложно забить», - передает слова украинского футболиста официальный сайт УЕФА.

Матч между сборными Украины и Северной Македонии состоится сегодня, 17 июня, на Национальном стадионе в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В первом украинцы потерпели поражение от Голландии (2:3), а македонцы уступили Австрии (1:3).

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