Впервые в истории Евро на матче работает судья из Аргентины

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17 Июня 2021, 16:10,
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Программу четверга на Евро-2020 открывает поединок между сборными Украины и Северной Македонии. В качестве главного рефери на игре работает аргентинец Фернандо Рапаллини. Судья из Аргентины на чемпионате Европы работает впервые.
Следить за игрой между сборными Украины и Северной Македонии можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.
После первого игрового дня чемпионата Европы сборные Украины и Северной Македонии не имеют набранных очков.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины, Сборная Северной Македонии, Фернандо Рапаллини