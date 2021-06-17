Впервые в истории Евро на матче работает судья из Аргентины

Программу четверга на Евро-2020 открывает поединок между сборными Украины и Северной Македонии. В качестве главного рефери на игре работает аргентинец Фернандо Рапаллини. Судья из Аргентины на чемпионате Европы работает впервые.

Следить за игрой между сборными Украины и Северной Македонии можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

После первого игрового дня чемпионата Европы сборные Украины и Северной Македонии не имеют набранных очков.