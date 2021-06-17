​Шевченко сделал две перестановки в составе сборной Украины

Программу четверга на Евро-2020 откроет матч между сборными Украины и Северной Македонии. Рулевой украинской команды Андрей Шевченко сделал две перестановки в стартовом составе по сравнению с матчем против Голландии (поражение 2:3). Травмированный Александр Зубков не попал в заявку, а Сергей Сидорчук остался в запасе. Их места в основе заняли Николай Шапаренко и Тарас Степаненко.

Полностью состав сборной Украины выглядит так: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Малиновский, Ярмоленко – Яремчук.

Стартовый свисток в матче Украина – Северная Македония прозвучит в 16:00 по московскому времени.