​Шевченко сделал две перестановки в составе сборной Украины

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17 Июня 2021, 14:52,
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Программу четверга на Евро-2020 откроет матч между сборными Украины и Северной Македонии. Рулевой украинской команды Андрей Шевченко сделал две перестановки в стартовом составе по сравнению с матчем против Голландии (поражение 2:3). Травмированный Александр Зубков не попал в заявку, а Сергей Сидорчук остался в запасе. Их места в основе заняли Николай Шапаренко и Тарас Степаненко.
Полностью состав сборной Украины выглядит так: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Малиновский, Ярмоленко – Яремчук.
Стартовый свисток в матче Украина – Северная Македония прозвучит в 16:00 по московскому времени.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины
Сидорчук 100% пусть посидит, отдохнет. И в компанию бы к нему еще и Миколенко... Ну, раз кредит доверия Шевы он еще не исчерпал, пусть хоть в этом матче что-то покажет.