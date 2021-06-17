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​В Госдуме призвали УЕФА отреагировать на действия фанатов сборной Украины

17 Июня 2021, 17:14,

Дмитрий Свищев, являющийся депутатом Госдумы, высказался для sport24 по поводу действий фанатов сборной Украины. Во время игры Евро-2020 против Северной Македонии находящиеся на трибунах фанаты «жёлто-синих» скандировали оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Свищев призвал УЕФА жёстко отреагировать.

Следить за матчем между сборными Украины и Северной Македонии во всех красках можно на страницах портала LiveResult в трансляции в текстовой трансляции. В первом тайме украинской команде удалось дважды поразить ворота соперника.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Владимир Путин, Дмитрий Свищев
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Комментарии (1)
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0
crocodile
17 Июня 2021, 18:55

в чей адрес?
владимира... што?

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