​В Госдуме призвали УЕФА отреагировать на действия фанатов сборной Украины

Дмитрий Свищев, являющийся депутатом Госдумы, высказался для sport24 по поводу действий фанатов сборной Украины. Во время игры Евро-2020 против Северной Македонии находящиеся на трибунах фанаты «жёлто-синих» скандировали оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Свищев призвал УЕФА жёстко отреагировать.

Следить за матчем между сборными Украины и Северной Македонии во всех красках можно на страницах портала LiveResult в трансляции в текстовой трансляции. В первом тайме украинской команде удалось дважды поразить ворота соперника.