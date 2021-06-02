Нестареющий Пандев и компания впервые на Евро: знакомимся со сборной Северной Македонии

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» завершило представление стадионов чемпионата Европы и переходит к представлению команд. В первом материале из этой серии мы поговорим о сборной Северной Македонии.

Путь на Евро

Сборная Северной Македонии ранее ни разу не участвовала в финальных частях чемпионатов Европы и мира. Предстоящий дебют «красных львов» на Евро стал возможен не только благодаря расширению числа команд на турнире, но и благодаря появлению лазейки в виде плей-офф Лиги наций. В своей группе отбора северные македонцы заняли третье место, пропустив вперёд Польшу и Австрию, но зато они стали победителем своей группы Лиги наций. Оказавшись в плей-офф, «красные дьяволы» в полуфинале обыграли Косово (2:1), а в финале – Грузию (1:0).

Плей-офф

1/2 финала: Северная Македония – Косово 2:1

Финал: Грузия – Северная Македония 0:1

Команда

Игрок Клуб Вратари Столе Димитриевски Райо Вальекано Дамьян Шишковски Докса Ристо Янков Работнички Защитники Стефан Ристовски Динамо Загреб Кире Ристевски Уйпешт Эзган Алиоски Лидс Висар Муслиу Фехервар Дарко Велковски Риека Эгзон Бейтулаи Шкендия Джёко Зайков Шарлеруа Полузащитники Ферхан Хасани Партизани Стефан Спировски АЕК Ларнака Энис Барди Леванте Бобан Николов Лечче Элиф Элмас Наполи Ариян Адеми Динамо Загреб Марьян Радески Академия Пандев Тихомир Костадинов Ружомберок Даниэл Аврамовски Кайсериспор Дарко Чурлинов Штуттшарт Нападающие Горан Пандев Дженоа Александар Трайковски Мальорка Иван Тричковски АЕК Ларнака Крсте Велкоски Сараево Влатко Стояновски Шамбли Милан Ристовски Спартак Трнава

Как видим, многие футболисты сборной Северной Македонии выступают в качественных европейских чемпионатах. Это говорит о том, что «красные львы» являются достаточно крепкой командой.

Звезда

Главой звездой и капитаном сборной Северной Македонии остаётся Горан Пандев, которому в конце июля «стукнет» 38 лет. Даже в таком возрасте Пандев продолжает выступать в Италии, где он оказался ещё в 2001 году в молодёжке «Интера». Горану посчастливилось поиграть за многие клубы Серии А. Пожалуй, самым ярким для него получился период в «Лацио» - 64 гола в 192 матчах. На протяжении шести последних сезонов Пандев защищает цвета «Дженоа». В завершившемся чемпионате Италии северный македонец отметился 7 результативными ударами. Именно Пандев вывел сборную Северной Македонии на Евро-2020, забив единственный гол в финале матча плей-офф в Тбилиси. Теперь капитан «красных львов» рассчитывает показать себя на чемпионате Европы.

Тренер

Впервые вывести сборную Северной Македонии на чемпионат Европы удалось Игору Ангеловски. Это достаточно молодой тренер – 2 июня ему исполнилось 45 лет. С «красными львами» Ангеловски работает с октября 2015 года, сменив Любинко Друловича, в штабе которого успел поработать полгода. В 48 матчах под руководством Ангеловски северные македонцы к текущей минуте отпраздновали 21 победу при 11 ничьих и 16 поражениях.

Календарь и цели

Дата Матч 13 июня Австрия - Северная Македония 17 июня Украина - Северная Македония 21 июня Северная Македония - Голландия

Сборная Северной Македонии дебютирует на чемпионате Европы и каких-то сверхзадач перед собой не ставит. При этом команда Игора Ангеловски наверняка рассчитывает навязать борьбу сборным Украины и Австрии и побороться за место в плей-офф, ведь формат позволяет выйти туда даже с третьего места в группе. Выход в 1/8 финала будет большим достижением для «красных львов». Если же северные македонцы не выйдут из группы, но при этом дадут бой соперникам – никто не расстроится.

Прогноз

В сборной Северной Македонии хватает футболистов, которые играют в неплохих европейских клубах. К тому же команда стала более уверенной в себе после мартовской гостевой победы над Германией. И всё же северные македонцы уступают в классе австрийцам и украинцам, не говоря уже о голландцах. «Красные львы» будут сражаться, но, как нам кажется, займут последнее место в группе С.