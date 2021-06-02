Нестареющий Пандев и компания впервые на Евро: знакомимся со сборной Северной Македонии

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02 Июня 2021, 11:45,
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Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» завершило представление стадионов чемпионата Европы и переходит к представлению команд. В первом материале из этой серии мы поговорим о сборной Северной Македонии.
Путь на Евро
Сборная Северной Македонии ранее ни разу не участвовала в финальных частях чемпионатов Европы и мира. Предстоящий дебют «красных львов» на Евро стал возможен не только благодаря расширению числа команд на турнире, но и благодаря появлению лазейки в виде плей-офф Лиги наций. В своей группе отбора северные македонцы заняли третье место, пропустив вперёд Польшу и Австрию, но зато они стали победителем своей группы Лиги наций. Оказавшись в плей-офф, «красные дьяволы» в полуфинале обыграли Косово (2:1), а в финале – Грузию (1:0).
Плей-офф
1/2 финала: Северная Македония – Косово 2:1
Финал: Грузия – Северная Македония 0:1
Команда
|Игрок
|Клуб
|Вратари
|Столе Димитриевски
|Райо Вальекано
|Дамьян Шишковски
|Докса
|Ристо Янков
|Работнички
|Защитники
|Стефан Ристовски
|Динамо Загреб
|Кире Ристевски
|Уйпешт
|Эзган Алиоски
|Лидс
|Висар Муслиу
|Фехервар
|Дарко Велковски
|Риека
|Эгзон Бейтулаи
|Шкендия
|Джёко Зайков
|Шарлеруа
|Полузащитники
|Ферхан Хасани
|Партизани
|Стефан Спировски
|АЕК Ларнака
|Энис Барди
|Леванте
|Бобан Николов
|Лечче
|Элиф Элмас
|Наполи
|Ариян Адеми
|Динамо Загреб
|Марьян Радески
|Академия Пандев
|Тихомир Костадинов
|Ружомберок
|Даниэл Аврамовски
|Кайсериспор
|Дарко Чурлинов
|Штуттшарт
|Нападающие
|Горан Пандев
|Дженоа
|Александар Трайковски
|Мальорка
|Иван Тричковски
|АЕК Ларнака
|Крсте Велкоски
|Сараево
|Влатко Стояновски
|Шамбли
|Милан Ристовски
|Спартак Трнава
Как видим, многие футболисты сборной Северной Македонии выступают в качественных европейских чемпионатах. Это говорит о том, что «красные львы» являются достаточно крепкой командой.
Звезда
Главой звездой и капитаном сборной Северной Македонии остаётся Горан Пандев, которому в конце июля «стукнет» 38 лет. Даже в таком возрасте Пандев продолжает выступать в Италии, где он оказался ещё в 2001 году в молодёжке «Интера». Горану посчастливилось поиграть за многие клубы Серии А. Пожалуй, самым ярким для него получился период в «Лацио» - 64 гола в 192 матчах. На протяжении шести последних сезонов Пандев защищает цвета «Дженоа». В завершившемся чемпионате Италии северный македонец отметился 7 результативными ударами. Именно Пандев вывел сборную Северной Македонии на Евро-2020, забив единственный гол в финале матча плей-офф в Тбилиси. Теперь капитан «красных львов» рассчитывает показать себя на чемпионате Европы.Embed from Getty Images
Тренер
Впервые вывести сборную Северной Македонии на чемпионат Европы удалось Игору Ангеловски. Это достаточно молодой тренер – 2 июня ему исполнилось 45 лет. С «красными львами» Ангеловски работает с октября 2015 года, сменив Любинко Друловича, в штабе которого успел поработать полгода. В 48 матчах под руководством Ангеловски северные македонцы к текущей минуте отпраздновали 21 победу при 11 ничьих и 16 поражениях.Embed from Getty Images
Календарь и цели
|Дата
|Матч
|13 июня
|Австрия - Северная Македония
|17 июня
|Украина - Северная Македония
|21 июня
|Северная Македония - Голландия
Сборная Северной Македонии дебютирует на чемпионате Европы и каких-то сверхзадач перед собой не ставит. При этом команда Игора Ангеловски наверняка рассчитывает навязать борьбу сборным Украины и Австрии и побороться за место в плей-офф, ведь формат позволяет выйти туда даже с третьего места в группе. Выход в 1/8 финала будет большим достижением для «красных львов». Если же северные македонцы не выйдут из группы, но при этом дадут бой соперникам – никто не расстроится.
Прогноз
В сборной Северной Македонии хватает футболистов, которые играют в неплохих европейских клубах. К тому же команда стала более уверенной в себе после мартовской гостевой победы над Германией. И всё же северные македонцы уступают в классе австрийцам и украинцам, не говоря уже о голландцах. «Красные львы» будут сражаться, но, как нам кажется, займут последнее место в группе С.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Северной Македонии, команды Евро-2020