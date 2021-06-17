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Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020

17 Июня 2021, 17:51,
В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 Украина сыграла против Северной Македонии.
Протокол игры  
Украина 2:1 Северная Македония
(1:0) Ярмоленко Андрей 29'    
(2:0) Яремчук Роман 34'    
    57' Алиоски Эгзиян (2:1)
Бущан Георгий Караваев Александр Забарный Илья Матвиенко Николай Миколенко Виталий Шапаренко Николай   43'   79' (Сидорчук Сергей (   79') Степаненко Тарас Зинченко Александр Ярмоленко Андрей   70' (Цыганков Виктор (   70') Яремчук Роман   71' (Беседин Артём (   71') Малиновский Руслан   90' (Соболь Эдуард (   90')
Запасные: Макаренко Евгений Трубин Анатолий Кривцов Сергей Судаков Георгий Марлос Ромеро Тымчик Александр Пятов Андрей Довбик Артём
Димитриевски Столе Ристовски Стефан Велкоски Дарко   59'   86' (Тричковски Иван (   86') Муслиу Визар Николов Бобан   46' (Трайковски Александар (   46') Адеми Ариян   85' (Ристевски Кирче (   85') Спировски Стефан   46' (Чурлинов Дарко (   46') Алиоски Эгзиян Барди Энис   77' (Аврамовски Даниэль (   77'   84') Пандев Горан Элмас Эльиф
Запасные: Бейтулаи Эгзон Шишковски Дамьян Ристовски Милан Хасани Феран Янков Ристо Костадинов Тихомир Радески Марьян
17 июня. Стадион "Национальный стадион (Бухарест)".

 

Сборные Украины и Нидерландов выдали лучший матч первого тура на чемпионате Европы 2020. Пожалуй, это единственное, чем могут утешать себя «жёлто-синие». Подопечные Андрея Шевченко героически ушли с 0:2 на 2:2, но в итоге упустили ничью. Старался Ярмоленко, спасал Бущан, забивал Яремчук, однако ничего не помогло. Не лучший матч Зинченко привёл к поражению Украины в первом туре.

Второй тур «жёлто-синие» проводили против сборной Северной Македонии, также уступившей в первом матче на Евро-2020. Австрийцы обыграли Пандева и компанию, дав матчу Украина – Северная Македония статус битвы аутсайдеров группы С. Шевченко атакующую группу менять не стал, вновь выпустив впереди Зинченко, Малиновского, Ярмоленко и Яремчука. Лишь вместо Зубкова появился Шапаренко. Самый известный персонаж Северной Македонии, конечно же Горан Пандев.

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«Жёлто-синие» инициативу захватили постепенно, для начала терроризировали Димитриевски дальними ударами. Особенно старался Руслан Малиновский, обладающий страшной «пушкой». Столе в «шестёрке» дважды ловил мяч, пущенный полузащитником «Аталанты». Справился голкипер и с ударом Ярмоленко, переправив сферу за лицевую линию. Но угловой этот в итоге стал голевым. Караваев пяткой продлил подачу от угла поля, а дальнюю штангу замкнул Андрей Ярмоленко, пробивший в противоход Димитриевски.

Спустя пять минут капитан сборной Украины продолжил свои подвиги. Из центра начал атаку Зинченко, покативший направо, а Ярмоленко оттуда выдал шикарный пас, выведший Романа Яремчука на рандеву с голкипером. Форвард сборной Украины качественно пробил в ближний угол – 2:0. Уверенно шла к своей победе команда Шевченко, но то ли слишком в неё уверовала при удобном счёте, то ли расслабилась, то ли македонцы слишком включились, но далее номинальные гости смотрелись куда лучше.

Embed from Getty Images

Ещё в первом тайме Горан Пандев огорчил Бущана, хладнокровно реализовав выход один на один. Форвард обыграл Забарного, а потом перекинул голкипера, но порадоваться не сумел – забрался в небольшой офсайд. Счёт же стал скользким на исходе часа игры. Горан Пандев заработал пенальти, опередив Караваева в суматохе у ворот – Александр ударил по ноге македонцу. Алиоски с 11-метровой отметки Бущана не пробил, голкипер отразил мяч в левом от себя углу, однако сам же македонец успел на добивание, в падении уже пробив точно – 2:1.

А пенальти, кстати, назначил первый в истории Евро арбитр не из Европы. В качестве обмена опытом приехал отработать матч Украины и Северной Македонии аргентинец Фернандо Рапальини, обеспечивший историческое событие.

Embed from Getty Images

Команда Шевченко после пропущенного гола чуть выровняла игру, имела отличный момент, придуманный Русланом Малиновским, но Цыганков метров с 10 пробил рядом со штангой. В довольно нервной концовке украинская сборная удержала минимальную победу над Северной Македонией, хотя могла увеличить преимущество. Трайковски сыграл рукой в своей штрафной площади, арбитр заметил фол на повторе, назначил пенальти, но теперь уже Руслан Малиновский не смог его реализовать. Более того, Димитриевски отразил мяч так, что вариантов для добивания не нашлось.

В третьем туре Украина сыграет против Австрии – решающая встреча для распределения мест в группе.

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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная Украины, Сборная Северной Македонии
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Комментарии (20)
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1
ILLNAT
17 Июня 2021, 18:18

По мне так Украина явно не впечатлила.Но,есть результат,а это главное.Во времена незабвенного Валерия Васильевича его команды тоже порой показывали весьма посредственную игру,однако почти всегда брали очки.

0
Владимирович Дмитрий
17 Июня 2021, 18:22

а чем она тебя должна была впечетлить ?
посмотри сколько моментов было у Украины и как комбинации ишли, а сколько у России

0
CERG
17 Июня 2021, 18:53

Украинцы всегда сильне в технике, русские иногда могут поднажать. И таи сила, и тут, нечего спорить)..

0
ILLNAT
17 Июня 2021, 18:50

А чем может впечатлить футбольная команда зрителя? Разве сложно догадаться?) Качественным и ярким футболом.После голландцев ожидал большего.А сравнивать с сб.России не вижу смысла,команды на этом Евро между собой не сыграют(ну и слава богу,не нужна тут политика).

1
Куляба
17 Июня 2021, 18:26

а зачем сравнивать?
Украина и Россия в разных группах

0
chiefoldsun
17 Июня 2021, 18:11

Сборные Украины и Нидерландов выдали лучший матч первого тура на чемпионате Европы 2020. Пожалуй, это единственное, чем могут утешать себя «жёлто-синие» (c)
Украинцы хотя в свой дебютный матч хотя бы играли в футбол, а не бродили по полю с мячиком, вытаскивая мячи из сетки от расслабленной сборной Бельгии, как "красная машина"))))
Сборную Украины с заслуженной победой, впереди решающий матч

1
noname_344
17 Июня 2021, 18:07

Отскочили каклы...

0
crocodile
17 Июня 2021, 18:58

срусичь?

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1
Владимирович Дмитрий
17 Июня 2021, 18:06

это Малина слабо сыграл?))) у нас комбинаций было уйма, еще первый тайм должны были уходить при счете 4:0!
Малина лучший игрок сегоднешного матча !

0
aegur
17 Июня 2021, 18:38

у нас тоже есть убойная комбинация-называется "отдай мяч Дзюбе-а он зарешает"))

3
CERG
17 Июня 2021, 18:04

Первый тайм был прекрасен, второй ужасен.

3
CELTIC FROST
17 Июня 2021, 18:11

коротко и точно)

3
CELTIC FROST
17 Июня 2021, 18:02

В общем, при всех своих вроде бы плюсах по сравнению со сборной России, эта сборная Украины по своему уровню, как не странно, с ней сходна. Первый тайм -хорош. А вот второй, учитывая скромный уровень соперника (наверное, еще слабее финнов), по сути, командой провален. Очень нестабильная игра. Плюс еще дело в том, что вроде бы главные ее звезды -- Зинченко и Малиновский - проваливают турнир. А тянет команду, во многом неожиданно выступая в роли позднего Шевы, Ярмоленко, саму возможность выступления которого на ЧЕ оспаривали многие болельщики.

1
Куляба
17 Июня 2021, 18:14

Зинченко и Малиновский проваливают турнир? По ходу я какой-то другой Евро смотрю))
Ты хоть глянь количество перехватов Зинченко и количество key pases Малиновского. Там показатели солидные
Ну если незабитый пенальти - это провал, то да )) Но надо смотреть на игру в целом, а не как ты, как обыватель обычный
А вообще конечно второй тайм украинцы в целом командно провалили по всем пунктам

0
Sergo
17 Июня 2021, 17:59

После 1-го тайма отвлекся минут на 20 и вернувшись к просмотру, был уверен, что Украинцы уже как минимум ещё 1 голешник шлепнули, а оно вон чë... Оказалось натужненько достаточно.

0
Куляба
17 Июня 2021, 18:27

отвлекся минут за 20 как Дзюба?))))
шутка сорян

1
ARTUR
17 Июня 2021, 17:59

Должен признать что мне ОЧЕНЬ нравится этот чемпионат евро , он такой зрелищный, три матча всего были так себе , англия -- хорватия , ну и обе игры как ни обидно сборной России , даже на фоне македонцев они очень бледно выглядят ...

1
ARTUR
17 Июня 2021, 17:57

ну ема е... классный какой матч , страсный и зрелищный , Украина как то в втором тайме просела , толи поверили быстро в победу , но каковы эти парни македонцы !!! браво !! а как красиво прощались македонцы... подошли к своей трибуне , эх.. уважуха!!

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2
Антидыня
17 Июня 2021, 17:56

Украинские "звезды" валялись на газоне как... не буду говорить. Может и нашим так поучиться? А чо, приносит результат)

1
ингерман
17 Июня 2021, 17:55

ай нормуль матч.. интересный.. македоняне наследники александра понравились.. симпатишная команда.. )))

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