Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020

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17 Июня 2021, 17:51,
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|(1:0) Ярмоленко Андрей 29'
|(2:0) Яремчук Роман 34'
|57' Алиоски Эгзиян (2:1)
Сборные Украины и Нидерландов выдали лучший матч первого тура на чемпионате Европы 2020. Пожалуй, это единственное, чем могут утешать себя «жёлто-синие». Подопечные Андрея Шевченко героически ушли с 0:2 на 2:2, но в итоге упустили ничью. Старался Ярмоленко, спасал Бущан, забивал Яремчук, однако ничего не помогло. Не лучший матч Зинченко привёл к поражению Украины в первом туре.
Второй тур «жёлто-синие» проводили против сборной Северной Македонии, также уступившей в первом матче на Евро-2020. Австрийцы обыграли Пандева и компанию, дав матчу Украина – Северная Македония статус битвы аутсайдеров группы С. Шевченко атакующую группу менять не стал, вновь выпустив впереди Зинченко, Малиновского, Ярмоленко и Яремчука. Лишь вместо Зубкова появился Шапаренко. Самый известный персонаж Северной Македонии, конечно же Горан Пандев.
«Жёлто-синие» инициативу захватили постепенно, для начала терроризировали Димитриевски дальними ударами. Особенно старался Руслан Малиновский, обладающий страшной «пушкой». Столе в «шестёрке» дважды ловил мяч, пущенный полузащитником «Аталанты». Справился голкипер и с ударом Ярмоленко, переправив сферу за лицевую линию. Но угловой этот в итоге стал голевым. Караваев пяткой продлил подачу от угла поля, а дальнюю штангу замкнул Андрей Ярмоленко, пробивший в противоход Димитриевски.
Спустя пять минут капитан сборной Украины продолжил свои подвиги. Из центра начал атаку Зинченко, покативший направо, а Ярмоленко оттуда выдал шикарный пас, выведший Романа Яремчука на рандеву с голкипером. Форвард сборной Украины качественно пробил в ближний угол – 2:0. Уверенно шла к своей победе команда Шевченко, но то ли слишком в неё уверовала при удобном счёте, то ли расслабилась, то ли македонцы слишком включились, но далее номинальные гости смотрелись куда лучше.
Ещё в первом тайме Горан Пандев огорчил Бущана, хладнокровно реализовав выход один на один. Форвард обыграл Забарного, а потом перекинул голкипера, но порадоваться не сумел – забрался в небольшой офсайд. Счёт же стал скользким на исходе часа игры. Горан Пандев заработал пенальти, опередив Караваева в суматохе у ворот – Александр ударил по ноге македонцу. Алиоски с 11-метровой отметки Бущана не пробил, голкипер отразил мяч в левом от себя углу, однако сам же македонец успел на добивание, в падении уже пробив точно – 2:1.
А пенальти, кстати, назначил первый в истории Евро арбитр не из Европы. В качестве обмена опытом приехал отработать матч Украины и Северной Македонии аргентинец Фернандо Рапальини, обеспечивший историческое событие.
Команда Шевченко после пропущенного гола чуть выровняла игру, имела отличный момент, придуманный Русланом Малиновским, но Цыганков метров с 10 пробил рядом со штангой. В довольно нервной концовке украинская сборная удержала минимальную победу над Северной Македонией, хотя могла увеличить преимущество. Трайковски сыграл рукой в своей штрафной площади, арбитр заметил фол на повторе, назначил пенальти, но теперь уже Руслан Малиновский не смог его реализовать. Более того, Димитриевски отразил мяч так, что вариантов для добивания не нашлось.
В третьем туре Украина сыграет против Австрии – решающая встреча для распределения мест в группе.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Сборная Украины, Сборная Северной Македонии
По мне так Украина явно не впечатлила.Но,есть результат,а это главное.Во времена незабвенного Валерия Васильевича его команды тоже порой показывали весьма посредственную игру,однако почти всегда брали очки.
а чем она тебя должна была впечетлить ?
посмотри сколько моментов было у Украины и как комбинации ишли, а сколько у России
Украинцы всегда сильне в технике, русские иногда могут поднажать. И таи сила, и тут, нечего спорить)..
А чем может впечатлить футбольная команда зрителя? Разве сложно догадаться?) Качественным и ярким футболом.После голландцев ожидал большего.А сравнивать с сб.России не вижу смысла,команды на этом Евро между собой не сыграют(ну и слава богу,не нужна тут политика).
а зачем сравнивать?
Украина и Россия в разных группах
Сборные Украины и Нидерландов выдали лучший матч первого тура на чемпионате Европы 2020. Пожалуй, это единственное, чем могут утешать себя «жёлто-синие» (c)
Украинцы хотя в свой дебютный матч хотя бы играли в футбол, а не бродили по полю с мячиком, вытаскивая мячи из сетки от расслабленной сборной Бельгии, как "красная машина"))))
Сборную Украины с заслуженной победой, впереди решающий матч
Отскочили каклы...
срусичь?
это Малина слабо сыграл?))) у нас комбинаций было уйма, еще первый тайм должны были уходить при счете 4:0!
Малина лучший игрок сегоднешного матча !
у нас тоже есть убойная комбинация-называется "отдай мяч Дзюбе-а он зарешает"))
Первый тайм был прекрасен, второй ужасен.
коротко и точно)
В общем, при всех своих вроде бы плюсах по сравнению со сборной России, эта сборная Украины по своему уровню, как не странно, с ней сходна. Первый тайм -хорош. А вот второй, учитывая скромный уровень соперника (наверное, еще слабее финнов), по сути, командой провален. Очень нестабильная игра. Плюс еще дело в том, что вроде бы главные ее звезды -- Зинченко и Малиновский - проваливают турнир. А тянет команду, во многом неожиданно выступая в роли позднего Шевы, Ярмоленко, саму возможность выступления которого на ЧЕ оспаривали многие болельщики.
Зинченко и Малиновский проваливают турнир? По ходу я какой-то другой Евро смотрю))
Ты хоть глянь количество перехватов Зинченко и количество key pases Малиновского. Там показатели солидные
Ну если незабитый пенальти - это провал, то да )) Но надо смотреть на игру в целом, а не как ты, как обыватель обычный
А вообще конечно второй тайм украинцы в целом командно провалили по всем пунктам
После 1-го тайма отвлекся минут на 20 и вернувшись к просмотру, был уверен, что Украинцы уже как минимум ещё 1 голешник шлепнули, а оно вон чë... Оказалось натужненько достаточно.
отвлекся минут за 20 как Дзюба?))))
шутка сорян
Должен признать что мне ОЧЕНЬ нравится этот чемпионат евро , он такой зрелищный, три матча всего были так себе , англия -- хорватия , ну и обе игры как ни обидно сборной России , даже на фоне македонцев они очень бледно выглядят ...
ну ема е... классный какой матч , страсный и зрелищный , Украина как то в втором тайме просела , толи поверили быстро в победу , но каковы эти парни македонцы !!! браво !! а как красиво прощались македонцы... подошли к своей трибуне , эх.. уважуха!!
Украинские "звезды" валялись на газоне как... не буду говорить. Может и нашим так поучиться? А чо, приносит результат)
ай нормуль матч.. интересный.. македоняне наследники александра понравились.. симпатишная команда.. )))