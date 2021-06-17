Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020

В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 Украина сыграла против Северной Македонии.

Сборные Украины и Нидерландов выдали лучший матч первого тура на чемпионате Европы 2020. Пожалуй, это единственное, чем могут утешать себя «жёлто-синие». Подопечные Андрея Шевченко героически ушли с 0:2 на 2:2, но в итоге упустили ничью. Старался Ярмоленко, спасал Бущан, забивал Яремчук, однако ничего не помогло. Не лучший матч Зинченко привёл к поражению Украины в первом туре.

Второй тур «жёлто-синие» проводили против сборной Северной Македонии, также уступившей в первом матче на Евро-2020. Австрийцы обыграли Пандева и компанию, дав матчу Украина – Северная Македония статус битвы аутсайдеров группы С. Шевченко атакующую группу менять не стал, вновь выпустив впереди Зинченко, Малиновского, Ярмоленко и Яремчука. Лишь вместо Зубкова появился Шапаренко. Самый известный персонаж Северной Македонии, конечно же Горан Пандев.

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«Жёлто-синие» инициативу захватили постепенно, для начала терроризировали Димитриевски дальними ударами. Особенно старался Руслан Малиновский, обладающий страшной «пушкой». Столе в «шестёрке» дважды ловил мяч, пущенный полузащитником «Аталанты». Справился голкипер и с ударом Ярмоленко, переправив сферу за лицевую линию. Но угловой этот в итоге стал голевым. Караваев пяткой продлил подачу от угла поля, а дальнюю штангу замкнул Андрей Ярмоленко, пробивший в противоход Димитриевски.

Спустя пять минут капитан сборной Украины продолжил свои подвиги. Из центра начал атаку Зинченко, покативший направо, а Ярмоленко оттуда выдал шикарный пас, выведший Романа Яремчука на рандеву с голкипером. Форвард сборной Украины качественно пробил в ближний угол – 2:0. Уверенно шла к своей победе команда Шевченко, но то ли слишком в неё уверовала при удобном счёте, то ли расслабилась, то ли македонцы слишком включились, но далее номинальные гости смотрелись куда лучше.

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Ещё в первом тайме Горан Пандев огорчил Бущана, хладнокровно реализовав выход один на один. Форвард обыграл Забарного, а потом перекинул голкипера, но порадоваться не сумел – забрался в небольшой офсайд. Счёт же стал скользким на исходе часа игры. Горан Пандев заработал пенальти, опередив Караваева в суматохе у ворот – Александр ударил по ноге македонцу. Алиоски с 11-метровой отметки Бущана не пробил, голкипер отразил мяч в левом от себя углу, однако сам же македонец успел на добивание, в падении уже пробив точно – 2:1.

А пенальти, кстати, назначил первый в истории Евро арбитр не из Европы. В качестве обмена опытом приехал отработать матч Украины и Северной Македонии аргентинец Фернандо Рапальини, обеспечивший историческое событие.

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Команда Шевченко после пропущенного гола чуть выровняла игру, имела отличный момент, придуманный Русланом Малиновским, но Цыганков метров с 10 пробил рядом со штангой. В довольно нервной концовке украинская сборная удержала минимальную победу над Северной Македонией, хотя могла увеличить преимущество. Трайковски сыграл рукой в своей штрафной площади, арбитр заметил фол на повторе, назначил пенальти, но теперь уже Руслан Малиновский не смог его реализовать. Более того, Димитриевски отразил мяч так, что вариантов для добивания не нашлось.

В третьем туре Украина сыграет против Австрии – решающая встреча для распределения мест в группе.