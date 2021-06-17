Борис Игнатьев дал прогноз на матч Украина - Северная Македония

Известный российский специалист Борис Игнатьев высказался о грядущем поединке сборных Украины и Северной Македонии во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Не стоит ожидать разгромного счета. Тут важен дух, умение постоять за свой футбол и страну. Украина выиграет, но без разгромного счета», - цитирует тренера издание «Спорт-Экспресс».

Матч Украина - Северная Македония состоится в Румынии сегодня, 17 июня. Начало запланировано в 16:00 по московскому времени.

Обе сборные неудачно стартовали на Евро. Украинцы потерпели неудачу в игре с Голландией (2:3), а македонцы уступили Австрии (1:3).

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