Зинченко советовался с Гюндоганом как играть против Северной Македонии

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17 Июня 2021, 00:43,
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Защитник сборной Украины Александр Зинченко спрашивал у своего одноклубника по «Манчестер Сити» как играть против Северной Македонии.
В апреле Северная Македония играла против сборной Германии, которую представляет Илкай Гюндоган, и выиграла со счётом 2:1. Перед Евро-2020, где Украина оказалась с Северной Македонией в одной группе, Зинченко попросил совет у немецкого одноклубника. Как заявил Зинченко в интервью для официального сайта УЕФА, Гюндоган высказывался о македонцах только в положительном свете.
Во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2020 Украина встретится с Северной Македонии.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко