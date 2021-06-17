Зинченко советовался с Гюндоганом как играть против Северной Македонии

Защитник сборной Украины Александр Зинченко спрашивал у своего одноклубника по «Манчестер Сити» как играть против Северной Македонии.

В апреле Северная Македония играла против сборной Германии, которую представляет Илкай Гюндоган, и выиграла со счётом 2:1. Перед Евро-2020, где Украина оказалась с Северной Македонией в одной группе, Зинченко попросил совет у немецкого одноклубника. Как заявил Зинченко в интервью для официального сайта УЕФА, Гюндоган высказывался о македонцах только в положительном свете.

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2020 Украина встретится с Северной Македонии.