​Северная Македония стала первой командой, вылетевшей с Евро-2020

В четверг вечером на Евро-2020 случился первый официальный вылет. Сборная Северной Македонии уже не сможет подняться с четвёртого места в группе С, поскольку по личным встречам она уступает и Украине и Австрии – командам, которых она в теории может догнать.

Напомним, северные македонцы проиграли Австрии со счётом 1:3 и проиграли Украине со счётом 1:2. В последнем туре они постараются дать бой Голландии, обеспечившей себе первое место в группе С после двух туров.

Отметим, что для Северной Македонии это дебютное участие в чемпионате Европы. Команда получила неоценимый опыт.