​Северная Македония стала первой командой, вылетевшей с Евро-2020

|
18 Июня 2021, 01:34,
|
|
В четверг вечером на Евро-2020 случился первый официальный вылет. Сборная Северной Македонии уже не сможет подняться с четвёртого места в группе С, поскольку по личным встречам она уступает и Украине и Австрии – командам, которых она в теории может догнать.
Напомним, северные македонцы проиграли Австрии со счётом 1:3 и проиграли Украине со счётом 1:2. В последнем туре они постараются дать бой Голландии, обеспечившей себе первое место в группе С после двух туров.
Отметим, что для Северной Македонии это дебютное участие в чемпионате Европы. Команда получила неоценимый опыт.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Северной Македонии