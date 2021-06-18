Бышовец: «Украинцы преждевременно убедились, что матч уже сделан»

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал результат матча между сборными Украины и Северной Македонии (2:1) в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Результат был предсказуем, потому что игра Украины против Нидерландов оставила хорошее впечатление. Сборная Украины - очень сбалансированная команда, где в каждой линии есть лидеры, которые определяют и качество, и результат. Если средняя линия выступает во главе с Малиновским, то атака - с Ярмоленко и Яремчуком. Организация игры в целом раскрывает возможности игроков. Если проблема в игре против Северной Македонии и появилась, то это было результатом итога первого тайма: в какой-то степени украинцы преждевременно убедились, что матч уже сделан. Это и сыграло определенную роль и оправдало возникшие проблемы. Но опасений, что победа будет упущена, не было.

На что может рассчитывать сборная Украины, говорить пока рано. Ещё надо сыграть с Австрией. Австрийцы в матче с Нидерландами в целом проявили достаточную организацию игры. Может быть, им не хватало Арнаутовича в атаке. В матче с Украиной он уже выйдет. Поэтому матч с Австрией беспокоит. Проведённые игры были энергозатратны, но благо, что ротация в составе есть: Шевченко это продемонстрировал заменами во втором тайме, и эти замены адекватны. Думаю, беспокоиться о физическом состоянии игроков оснований нет. Игра с Австрией будет упорной, очень многое будет зависеть от того, насколько команда и тренеры сумеют подготовиться этой встрече», - сказал Бышовец.

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