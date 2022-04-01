Фонте уверен, что Роналду отыграет и на Евро-2024

Партнеры нападающего Криштиану Роналду по сборной Португалии не сомневаются в том, что Мундиаль 2022-го года в Катаре не станет для него последним в карьере. Жозе Фонте, оборонец португальской сборной, уверен, что Роналду проведет еще как минимум один крупный турнир - Евро 2024.

- Думаю, всем и так ясно. что Роналду - это тот человек, который сам решает свое будущее. Физически он очень хорош, и я думаю, что он будет продолжать играть, покуда будет хотеть. Я думаю, что он сыграет не только в Катаре, но и на Евро-2024. Но только он знает, о чем он думает, - заявил Фонте, слова которого цитирует talkSport.