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Чемпионат мира по футболу 2022

Фонте уверен, что Роналду отыграет и на Евро-2024

01 Апреля 2022 • 02:53 Комментировать
Португалия
2:0
Северная Македония
окончен

Партнеры нападающего Криштиану Роналду по сборной Португалии не сомневаются в том, что Мундиаль 2022-го года в Катаре не станет для него последним в карьере. Жозе Фонте, оборонец португальской сборной, уверен, что Роналду проведет еще как минимум один крупный турнир - Евро 2024.

- Думаю, всем и так ясно. что Роналду - это тот человек, который сам решает свое будущее. Физически он очень хорош, и я думаю, что он будет продолжать играть, покуда будет хотеть. Я думаю, что он сыграет не только в Катаре, но и на Евро-2024. Но только он знает, о чем он думает, - заявил Фонте, слова которого цитирует talkSport.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Жозе Фонте
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