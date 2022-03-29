Роналду: «Не представляю себе чемпионат мира без себя»

Нападающий португальской сборной Криштиану Роналду готовится к важнейшему матчу против сборной Северной Македонии, в котором решится судьба путевки на чемпионат мира в Катаре. Роналду не хочет думать о том, что это может быть последний чемпионат мира для него.

- Я прекрасно чувствую себя. Не думаю, что следующий чемпионат мира пройдет без меня. Не представляю себе Кубок Мира без Португалии. Знаю, что многие хотят задать мне этот вопрос, а потому отвечу - я сам решу, какой чемпионат мира будет моим последним. Я сам принимаю решения по поводу своего будущего. Я буду играть, пока буду этого хотеть, - считает Роналду, слова которого цитирует A Bola.