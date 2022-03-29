Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Роналду: «Не представляю себе чемпионат мира без себя»

29 Марта 2022 • 00:22 Комментировать
Португалия
...
Северная Македония
1.19 6.80 17.00
Через 19 ч. 5 мин.

Нападающий португальской сборной Криштиану Роналду готовится к важнейшему матчу против сборной Северной Македонии, в котором решится судьба путевки на чемпионат мира в Катаре. Роналду не хочет думать о том, что это может быть последний чемпионат мира для него.

- Я прекрасно чувствую себя. Не думаю, что следующий чемпионат мира пройдет без меня. Не представляю себе Кубок Мира без Португалии. Знаю, что многие хотят задать мне этот вопрос, а потому отвечу - я сам решу, какой чемпионат мира будет моим последним. Я сам принимаю решения по поводу своего будущего. Я буду играть, пока буду этого хотеть, - считает Роналду, слова которого цитирует A Bola.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПОРТУГАЛИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
00:22 · Чемпионат мира 2022
Роналду: «Не представляю себе чемпионат мира без себя»
00:03 · Чемпионат мира 2022
Виалли решил поддержать Манчини
28 Марта
20:36 · Чемпионат мира 2022
Фода сложит полномочия тренера сборной Австрии после игры с Шотландией
20:30 · Чемпионат мира 2022
Черногория — Греция: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
20:24 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи решил извиниться за хаос в раздевалке итальянской сборной после поражения от македонской команды
16:53 · Чемпионат мира 2022
Манчини вручили «Золотого Тапира» 1
16:47 · Чемпионат мира 2022
Уткин расстроен невыходом Италии на чемпионат мира
16:12 · Чемпионат мира 2022
Карпин признался, что сборная ещё надеется сыграть в стыковых матчах 2
15:57 · Чемпионат мира 2022
Роналду заявил, что сам примет решение о своём будущем
15:47 · Чемпионат мира 2022
Мюллер о Хаверце: «Мы отлично взаимодействуем с ним на поле»
15:38 · Англия. Премьер-лига
Президент Северной Македонии: Готовься, Криштиану, ты следующий! 1
13:50 · Англия. Премьер-лига
Саттон: В сборной Англии только два основных игрока – Кейн и Райс
13:47 · Чемпионат мира 2022
Манчини рассказал о своём будущем в сборной Италии
12:33 · Чемпионат мира 2022
Защитник «Динамо» попал в символическую сборную тура квалификации мундиаля
12:26 · Чемпионат мира 2022
Сборная США по ошибке отпраздновала выход на чемпионат мира
Все новости
Рекомендуем